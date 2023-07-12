ГД приняла закон о выходе начальников на госслужбе на пенсию в 70 лет

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Госдума приняла закон об увеличении предельного возраста для руководящих лиц на гражданской госслужбе в РФ до 70 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно закону, лицам, который достигли предельного возраста пребывания на службе, замещающим должность гражданской службы категории "руководители" в аппарате законодательного органа субъекта России, срок гражданской службы могут продлить с их согласия, но не выше чем до достижения ими возраста 70 лет.

В сопроводительных материалах к законопроекту уточнили, что это делается по согласованию с председателем законодательного органа субъекта РФ.

В ноябре 2022 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельный возраст лиц для пребывания на государственной службе увеличивается с 65 до 70 лет для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных российскому правительству. При этом ограничение в 70 лет не распространяется на госслужащих, назначаемых на должности президентом России.

В июле 2019 года депутаты ГД приняли в окончательном чтении закон, который увеличивает на пять лет предельный возраст службы для сотрудников МВД. Так, подполковники и майоры могут служить не до 50, а до 55 лет.