Госдума повысила предельный возраст службы в МВД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, который увеличивает на пять лет предельный возраст службы для сотрудников МВД. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как сказано в пояснительной записке к документу, увеличение предельного возраста службы "обусловлено происходящими в Российской Федерации демографическими изменениями" и "увеличением активного периода жизни граждан".

Согласно закону, подполковники и майоры смогут служить не до 50, а до 55 лет, полковники – до 60 лет, а генералы – до 65 лет. Для сотрудников МВД с другими званиями предельный возраст службы останется прежнем – 50 лет. Документ также повышает с 35 до 40 лет предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел – на должности среднего, старшего и высшего начальствующего состава.

Кроме того, сотрудники МВД получат право на дополнительные выходные для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства младше 18 лет. А в случае временной нетрудоспособности сотрудника МВД руководитель продлит или перенесет его отпуск на другой срок, сказано в документе.

В конце июня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который дает МВД право определять порядок выплаты компенсаций семьям погибших или получивших увечья полицейских. Документ наделяет ведомство аналогичными полномочиями в тех случаях, когда нанесен вред имуществу сотрудника полиции и его близких родственников.