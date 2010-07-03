Госдума повысила предельный возраст службы в МВД

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, который увеличивает на пять лет предельный возраст службы для сотрудников МВД. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Как сказано в пояснительной записке к документу, увеличение предельного возраста службы "обусловлено происходящими в Российской Федерации демографическими изменениями" и "увеличением активного периода жизни граждан".
Согласно закону, подполковники и майоры смогут служить не до 50, а до 55 лет, полковники – до 60 лет, а генералы – до 65 лет. Для сотрудников МВД с другими званиями предельный возраст службы останется прежнем – 50 лет. Документ также повышает с 35 до 40 лет предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел – на должности среднего, старшего и высшего начальствующего состава.
Кроме того, сотрудники МВД получат право на дополнительные выходные для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства младше 18 лет. А в случае временной нетрудоспособности сотрудника МВД руководитель продлит или перенесет его отпуск на другой срок, сказано в документе.
В конце июня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который дает МВД право определять порядок выплаты компенсаций семьям погибших или получивших увечья полицейских. Документ наделяет ведомство аналогичными полномочиями в тех случаях, когда нанесен вред имуществу сотрудника полиции и его близких родственников.
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