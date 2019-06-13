В Госдуму внесли законопроект о компенсации за незаконное уголовное преследование

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В нижнюю палату парламента внесен законопроект о компенсации морального вреда тем, кого незаконно уголовно преследовали и незаконно лишили свободы. Документ от депутатов партии "Справедливая Россия" появился в думской электронной базе.

Согласно ему, предлагается выплачивать не менее тысячи рублей за каждый день незаконного преследования. За незаконное заключение под стражу или лишение свободы хотят установить компенсацию в размере не менее 15 тысячи рублей за каждый день. Аналогично – за незаконные медицинские или воспитательные меры.

За незаконную подписку о невыезде, запрет определенных действий или домашний арест компенсация может достигать как минимум пяти тысяч рублей за день. Суммы будут ежегодно индексироваться в соответствии с уровнем инфляции. В случае принятия документа он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Инициативу выдвинули после дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова. 6 июня его задержали в центре Москвы. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Наркотики обнаружили и у корреспондента дома.

Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.

11 июня уголовное преследование прекратили, а обвинения сняли. Материалы расследования из МВД направили в СК для оценки действий полицейских при задержании журналиста. 13 июня Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции.