МВД будет определять порядок выплаты компенсаций полицейским и их семьям

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который дает МВД право определять порядок выплаты компенсаций семьям погибших или получивших увечья полицейских. Документ наделяет ведомство аналогичными полномочиями в тех случаях, когда нанесен вред имуществу сотрудника полиции и его близких родственников, передает ТАСС.

Сейчас в ведении МВД находятся выплаты ежемесячных денежных компенсаций экс-сотрудникам, ушедшим со службы в полиции, а также получившим после ранения инвалидность, которая не позволяет им работать в правоохранительных органах. Кроме того, ведомство выплачивает единовременные пособия родственникам в случае гибели полицейских.

Семья погибшего на службе сотрудника полиции может рассчитывать на единовременное пособие в размере трех миллионов рублей. Если полицейский получил увечья, несовместимые с дальнейшей работой в МВД, ему выплачивают два миллиона рублей.

Согласно новому закону, отныне МВД также будет определять порядок выплаты таких единовременных пособий и компенсаций. При этом увеличение размера самих выплат закон не предусматривает.