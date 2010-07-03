МВД будет определять порядок выплаты компенсаций полицейским и их семьям

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который дает МВД право определять порядок выплаты компенсаций семьям погибших или получивших увечья полицейских. Документ наделяет ведомство аналогичными полномочиями в тех случаях, когда нанесен вред имуществу сотрудника полиции и его близких родственников, передает ТАСС.
Сейчас в ведении МВД находятся выплаты ежемесячных денежных компенсаций экс-сотрудникам, ушедшим со службы в полиции, а также получившим после ранения инвалидность, которая не позволяет им работать в правоохранительных органах. Кроме того, ведомство выплачивает единовременные пособия родственникам в случае гибели полицейских.
Семья погибшего на службе сотрудника полиции может рассчитывать на единовременное пособие в размере трех миллионов рублей. Если полицейский получил увечья, несовместимые с дальнейшей работой в МВД, ему выплачивают два миллиона рублей.
Согласно новому закону, отныне МВД также будет определять порядок выплаты таких единовременных пособий и компенсаций. При этом увеличение размера самих выплат закон не предусматривает.
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