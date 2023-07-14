В России число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025 году

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Количество работающих пенсионеров в России сократится до 5,6 миллиона к 2025 году из-за повышения возраста получения выплат по старости с 2019 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на статью Алексея Кашепова из Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, опубликованную в журнале ВНИИ труда "Социально-трудовые исследования".

Таким образом, люди, которые раньше считались лицами нетрудоспособного возраста, перешли в категорию трудоспособных.

По данным Соцфонда, к концу прошлого года в России насчитывалось 7,9 миллиона работающих пенсионеров, что на 600 тысяч меньше, чем на конец 2021 года.

В другой статье журнала ВНИИ труда под авторством профессоров Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова и Московского финансово-юридического университета Сергея Пескова отмечается, что на сокращение числа данной категории россиян также влияет отсутствие индексации пенсий. Так, людям становится невыгодно работать в легальном поле, из-за чего некоторые лица смещаются в неформальный сектор.

Во ВНИИ труда объяснили, что сокращение количества работающих пенсионеров не означает выбытие людей старшего возраста с рынка. Наоборот, для России характерен рост вовлеченности подобных граждан в экономике.

К примеру, в прошлом году занятость в группе лиц от 50 до 55 лет составила 89%, от 55 до 60 лет – 73,4%. При этом многие из них переходят на самозанятость.

Ранее депутаты Госдумы предложили бессрочно освободить пенсионеров, ветеранов и их семьи от налога на доходы, полученные по вкладам в банках.

До этого Минтруд предложил индексировать пенсии в России дважды в год в течение двух лет.

Согласно проекту бюджета Соцфонда, с 1 января 2024 года страховая пенсия пенсионеров будет проиндексирована на 5,3 процента, а в феврале 2025 и 2026 года ее повысят на 4 процента. Кроме того, в эти годы в апреле будет также произведена "корректировка" пенсии на 3,8 и 2,8 процента соответственно.

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