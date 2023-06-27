Минтруд предложил индексировать пенсии два раза в год в 2025 и 2026 годах

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Минтруд предложил повысить пенсии в России дважды в год в течение двух лет. Об этом со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на плановый период 2025-2026 годов сообщает РБК.

Согласно проекту, с 1 января 2024 года страховая пенсия пенсионеров будет проиндексирована на 5,3 процента, а в феврале 2025 и 2026 года ее повысят на 4 процента. Кроме того, в эти годы в апреле будет также произведена "корректировка" пенсии на 3,8 и 2,8 процента соответственно.

Благодаря повышениям среднегодовой размер выплат для пенсионеров в январе 2024 года составит 22 772 рубля, а с апреля 2026 года – 25 690 рублей.

Ближайшая индексация пенсий в РФ ожидается 1 августа. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что она затронет работающих пенсионеров.

По ее словам, они получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней, но без учета плановых индексаций. Для таких граждан перерасчет ежегодно производится с 1 августа, исходя из их уровня заработка за прошлый год.

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