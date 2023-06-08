Более половины россиян не довольны размером их будущей пенсии

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Порядка 55% россиян, принявших участие в опросе платформы Webbankir, не довольны размером их будущей пенсии и намерены предпринимать определенные шаги для ее увеличения. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования.

Отмечается, что 44,6% опрошенных заявили, что размер пенсии должен варьироваться в пределах 30–50 тысяч рублей. Довольны размером своей пенсии только 4% участников исследования.

"Больше половины (55%) намерены проявить инициативу и специально подготовиться, чтобы обеспечить себе хороший доход в старости. Доля тех, кто уже предпринимает реальные шаги в этом направлении, почти в три раза меньше, чем тех, кто только планирует: делают накопления на пенсию 14,6%, задумываются об этом 40,4%", – говорится в сообщении.

Увеличить размер пенсии 50% опрошенных планируют путем заблаговременного вложения средств в недвижимость. Еще 27,6% респондентов намерены получить дополнительные профессиональные навыки, 24,4% хотели бы устроиться на работу с официальной зарплатой.

Ранее в России потребовали лишить пенсий звезд, уехавших за рубеж, получивших статус иностранных агентов и критикующих спецоперацию. Активисты движения "Зов народа" указали, что пенсии в РФ получают певица Алла Пугачева, актер Дмитрий Назаров, музыкант Борис Гребенщиков и другие. В частности, Назаров со званием народного артиста ежемесячно имеет пенсию в размере 54 тысяч рублей.



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