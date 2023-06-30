Размер социальных пенсий увеличится в России

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К 2026 году размер социальных пенсий в России увеличится почти до 15 тысяч рублей, сообщает газета "Известия", ссылаясь на проект основных характеристик бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Согласно документу, с 2025 года пенсии неработающих пенсионеров будут индексироваться два раза в год.

В 2024 году размер социальных пенсий вырастет на 4%, в 2025 году – на 8%, в 2026 году – на 8,4%. Таким образом, в следующем году средний размер такой пенсии составит 12 901 рубль а к 2026 году – 14 955 рублей.

По словам гендиректора СДК "Гарант" Татьяны Есаулковой, социальные пенсии российских граждан не должны быть меньше МРОТ. Она напомнила, что по состоянию на 1 января 2023 года МРОТ в РФ составил 16 242 рубля. По поручению Владимира Путина, с 1 января будущего года его повысят на 18,5% – до 19 242 рублей.

Ранее Минтруд предложил индексировать пенсии в России дважды в год в течение двух лет. Согласно проекту, с 1 января 2024 года страховая пенсия пенсионеров будет проиндексирована на 5,3%, а в феврале 2025 и 2026 года ее повысят на 4%. Кроме того, в эти годы в апреле будет также произведена "корректировка" пенсии на 3,8 и 2,8% соответственно.

Благодаря повышениям среднегодовой размер выплат для пенсионеров в январе 2024 года составит 22 772 рубля, а с апреля 2026 года – 25 690 рублей.

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