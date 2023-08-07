В Госдуму внесли законопроект об индексации для работающих пенсионеров

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Депутаты от ЛДПР предложили выплачивать отдельным категориям работающих пенсионеров страховую пенсию с учетом индексации. Парламентарии внесли инициативу на рассмотрение Госдумы. Соответствующий документ появился в электронной думской базе.

Авторы обратили внимание, что с 2016 года больше не осуществляются индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера пенсии работающим пенсионерам.

"Применение данной меры крайне негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров, которые в силу низкого размера получаемой страховой пенсии вынуждены работать для поддержания приемлемого уровня жизни", – говорится в материале.

Парламентарии также отметили, что пенсионеры часто получают низкую зарплату.

Для решения проблемы депутаты хотят внести изменения в закон "О страховых пенсиях". Они предлагают, чтобы отмена индексации не касалась пенсионеров, которые трудоустроены в образовательных и медицинских учреждениях, а также некоторых социальных работников.

Проектом предполагается, что со следующего года для таких пенсионеров суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии будут подлежать корректировке с учетом одного пенсионного коэффициента в размере 129 рублей 46 копеек и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в сумме, равной 7 915 рублям 43 копейкам.

В свою очередь, выплаты по старости будут начисляться с учетом пенсионных коэффициентов, помноженных на стоимость одного коэффициента плюс фиксированная часть. Кроме того, их могут повышать в некоторых случаях.

Ранее сообщалось, что пенсию по старости могут не назначать из-за маленького стажа либо нехватки пенсионных баллов. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко отметила, что решить эту проблему можно двумя способами: доработать недостающее или "докупить". Под вторым вариантом подразумевается самостоятельное перечисление добровольных страховых взносов.

До этого в Госдуме предложили бессрочно освободить пенсионеров, ветеранов и их семьи от налога на доходы, полученные по вкладам в банках.



В Госдуме предложили индексировать пенсии некоторым работающим пенсионерам