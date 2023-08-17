Путин поручил правительству и РСПП оценить потребности отраслей экономики в специалистах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Кабмин совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей и региональными органами исполнительной власти спрогнозирует потребности отраслей экономики РФ в специалистах на ближайшие пять лет. Такое поручение дал Владимир Путин. Соответствующая информация появилась на портале Кремля.

"Обеспечить формирование прогноза потребности отраслей экономики в специалистах по уровням образования на пятилетний период с учетом необходимости технологического развития экономики и реализации инвестиционных проектов, предусмотрев его ежегодную актуализацию с учетом изменения состояния рынка труда", – говорится в материале.

Президент обозначил, что доклад по данному направлению должен быть предоставлен до 1 октября текущего года.

Ранее HR-специалист Зулия Лоикова отметила, что во многих областях российской экономики сегодня наблюдается недостаток специалистов, однако в некоторых отраслях это ощущается особенно остро. По ее мнению, этой осенью большой спрос будет наблюдаться на специалистов в сферах производства, ЖКХ, строительства, IT и медицины.

Она подчеркнула, что востребованными снова становятся так называемые синие воротнички – слесари, электрики, сварщики, токари, строители и работники сферы ЖКХ. Лоикова объяснила, что "в стране идет активная стройка", что и рождает дополнительный спрос.



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