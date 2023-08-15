Названы специалисты, которые будут наиболее востребованы этой осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Во многих областях российской экономики сегодня наблюдается недостаток специалистов, однако в некоторых отраслях это ощущается особенно остро. Этой осенью сильный спрос будет наблюдаться на специалистов в сферах производства, ЖКХ, строительства, IT и медицины, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на независимого HR-специалиста Зулию Лоикову.

"Инженеров не хватает, несмотря на то что вузы их выпускают. Особенно сильно не хватает начальников производств с техническим образованием", – отметила она.

Повышенный спрос на инженеров вызван ростом объемов производства в РФ в этом году. Причем таких специалистов не хватает во всех отраслях. За год зарплатные предложения для инженеров выросли на 30%, до 58 тысяч рублей, однако, по мнению Лоиковой, этого недостаточно для привлечения новых кадров.

Востребованными снова становятся и так называемые синие воротнички – слесари, электрики, сварщики, токари, строители и работники сферы ЖКХ. Дело в том, что здесь наблюдается дефицит квалифицированных специалистов. Кроме того, "в стране идет активная стройка", что и рождает дополнительный спрос. В итоге зарплаты синих воротничков за год выросли в среднем на 20–70%. Например, слесарь третьего разряда сейчас может получать от 75 тысяч рублей.

Востребованными остаются специалисты в сфере IT. Однако есть нюанс – начинающие разработчики сейчас практически не нужны, спрос есть на опытных специалистов с опытом от шести лет. Также работодатели – как частные, так и государственные – заинтересованы в специалистах в сфере кибербезопасности.

Традиционно востребованными остаются медработники, которых в России не хватает. Власти, отмечает HR-специалист, даже рассматривают возможность привлечения медиков из дружественных стран. Сейчас средняя зарплата врача в РФ составляет 95,4 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что порядка 47% российских женщин считают самыми привлекательными холостяков, работающих в сфере IT. Еще 36% россиянок таковыми считают работников нефтегазовой отрасли, а 29% – банковского сектора. Большинство объяснили свои предпочтения высокими зарплатами в этих сферах.



Почти 500 тысяч москвичей нашли работу благодаря столичной службе занятости с 2019 года