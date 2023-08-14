Более 900 студентов вышли на практику на строительные объекты Москвы с января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С января этого года на практику на строительных объектах столицы вышли более 900 студентов. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"Чтобы стать хорошим строителем, молодым специалистам нужен опыт работы. И на помощь выпускникам московских колледжей и вузов приходит город. Столица стала посредником между профильными организациями образования и строительными компаниями", – отмечается в сообщении.

Так, студенты выполняют обязанности сантехника, бетонщика, сварщика, мастера отделочных работ, каменщика и техника-строителя. Их приняли 39 строительных организаций. Компании подчеркивают хорошую теоретическую подготовку молодых специалистов, а также их умение адаптироваться к сложному ритму стройки.

По словам замруководителя департамента Дмитрия Добрянского, системная работа со студентами стала важным элементом популяризации этой профессии. Стройкомплекс организует практики, стажировки и мастер-классы для выпускников учебных заведений, встречи с потенциальными работодателями, создает студенческие строительные отряды и проводит ярмарки вакансий.

В первом полугодии 11 крупных компаний взяли свыше 300 стажеров на такие должности, как отделочник, электромонтажник, сантехник, плотник и каменщик.

Департамент указал, что в студенческие строительные отряды вошли обучающиеся трех столичных вузов и шести профильных колледжей. Ведущие компании отрасли организуют для них мастер-классы по передовым технологиям.

Ранее стало известно, что в сентябре этого года в отделении "Севастопольское" московского образовательного комплекса "Юго-Запад" откроется слесарная мастерская с современным оборудованием. Студенты смогут совершенствовать практические навыки на сверлильных и токарных станках, слесарных и заточных верстаках последнего поколения, а также с помощью механических и электрических инструментов.

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