В Москве появится современная площадка для обучения мастеров слесарных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В сентябре этого года в отделении "Севастопольское" московского образовательного комплекса "Юго-Запад" откроется слесарная мастерская с современным оборудованием, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Студенты смогут совершенствовать практические навыки на сверлильных и токарных станках, слесарных и заточных верстаках последнего поколения, а также с помощью механических и электрических инструментов.

На базе площадки смогут одновременно учиться порядка 300 студентов. В их числе – 75 обучающихся по специальности "мастер слесарных работ", входящих в топ-20 перспективных и востребованных общероссийского рейтинга.

По этому направлению образовательный комплекс готовит высококвалифицированных мультифункциональных специалистов, которые затем устраиваются работать на предприятия группы компаний "Аэромакс", "Ростех", "Алмаз" и других.

По словам директора образовательного комплекса "Юго-Запад" Сергея Мадилова, сейчас квалифицированные мастера слесарных работ востребованы на промышленных предприятиях города. Он подчеркнул, что ни одно крупное производство не обходится без профессионалов этого профиля.

Мадилов заметил, что мастерская, которая откроется в начале учебного года, расширит возможности студентов по отработке важных практических навыков.

"Условия площадки максимально приближены к реальным производственным. А педагоги-наставники регулярно проходят стажировки у партнеров-работодателей. Приглашаю выпускников к нам в колледж, мы поможем получить надежную профессию, которая обеспечит стабильное будущее", – заявил он.

Новую мастерскую обеспечили современными сверлильными и токарными станками, слесарными и заточными верстаками, механическими и электрическими инструментами.

На площадке также будут проходить практические занятия у студентов, обучающихся по специальностям "технология машиностроения" и "слесарь механосборочных работ". Последняя – это адаптированная программа, подготовленная для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в отделении "Севастопольское" 10 мастерских. Каждый год в них осваивают практические навыки около 500 студентов. Они обучаются таким специальностям, как аддитивные технологии, оператор станков с программным управлением, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования.

Ежегодно столичный образовательный комплекс "Юго-Запад" выпускает около 600 специалистов в области информационных технологий, химической и транспортной промышленности, индустрии гостеприимства и креативной индустрии.

Приемная кампания в колледжи завершится 15 августа. До этого времени абитуриенты могут подать документы для поступления на бюджетной основе.

Ранее сообщалось, что подача документов в университеты в режиме онлайн через "Госуслуги" станет обязательной во всех российских вузах с 2024 года. По данным вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в этом году абитуриенты подали почти 100 тысяч заявлений на прием в вузы. Из них 65 тысяч – через портал "Госуслуги".

Как рассказал вице-премьер, общее число абитуриентов в этом году составляет более 46 тысяч. Лидерами по количеству поданных заявлений стали Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Ростовская и Самарская области.

Прием документов в вузы стартовал на портале госуслуг