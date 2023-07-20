Подача документов в российские вузы через "Госуслуги" станет обязательной с 2024 года

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Подача документов в университеты в режиме онлайн через "Госуслуги" станет обязательной во всех российских вузах с 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В этом году суперсервис пользуется большой популярностью – его используют около 40% абитуриентов, это в два раза больше показателя прошлого года. Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис", – заявил он.

По данным Чернышенко, в этом году абитуриенты подали почти 100 тысяч заявлений на прием в вузы. Из них 65 тысяч – через портал "Госуслуги".

Как рассказал вице-премьер, общее число абитуриентов в этом году составляет более 46 тысяч. Лидерами по количеству поданных заявлений стали Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Ростовская и Самарская области.

Прием документов в вузы стартовал на портале госуслуг