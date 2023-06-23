Абитуриенты подали почти 100 тыс заявлений на прием в вузы РФ – Чернышенко

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Абитуриенты подали почти 100 тысяч заявлений на прием в вузы с начала приемной кампании, из них через портал Госуслуг – около 65 тысяч, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, общее число абитуриентов в этом году составляет более 46 тысяч. Лидерами по количеству поданных заявлений стали Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Ростовская и Самарская области.

Чернышенко также рассказал, что Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, который с 2023 по 2026 год участвует в пилотном проекте по совершенствованию системы высшего образования, для апробации новой модели уровней образования выбрал направления подготовки по химическим наукам, юриспруденции, педагогике.

В следующем году вуз предполагает расширение поля эксперимента за счет всех образовательных программ, которые реализуются в университете.

Ранее Минцифры РФ сообщило, что на портале "Госуслуги" стартовал электронный прием документов на поступление в вузы.

В этом году абитуриентам доступны 1 022 учебных заведения, они могут выбрать пять из них и подать документы на пять различных направлений в каждом. Также поступающие могут выбрать формы обучения, например платную или целевую, и степень образования – бакалавриат или специалитет.



Около 70 тыс человек приняли участие в ЕГЭ по русскому языку в Москве