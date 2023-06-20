Прием документов в вузы стартовал на портале госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На портале "Госуслуги" стартовал электронный прием документов на поступление в вузы. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

"На "Госуслугах" начался прием документов в вузы. <...> Без личного посещения приемных комиссий, очередей и бумажных документов. Для этого потребуется только подтвержденная учетная запись", – сказали в ведомстве.

В сервисе в этом году доступны 1 022 учебных заведения. Абитуриенты могут выбрать пять из них и подать документы на пять различных направлений в каждом. Также поступающим онлайн доступен выбор формы обучения, например платной или целевой, и степень образования – бакалавриат или специалитет.

Тем, кто планирует обучаться на бюджете, заявления необходимо подать до 25 июля. Для платных же программ крайний срок подачи документов – 20 августа. Отслеживать место в конкурсных списках также можно онлайн. Кроме того, поступающие на платное обучение могут заключить договор с вузом тоже через портал госуслуг, для этого потребуется приложение "Госключ".

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ЕГЭ следует совершенствовать, однако значительных изменений в нем быть не должно. При этом, если какие-то нововведения принимаются, то говорить о них нужно максимально широко, считает министр.

