Минобрнауки РФ не планирует вводить церемонию поднятия флага и исполнения гимна в вузах

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В высших учебных заведениях не будет проводиться церемония поднятия флага и исполнения гимна. Об этом заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

"У университетов нет основного времени начала занятий. Время начала занятий, как правило, различается в зависимости от факультета и курса, часто корпуса университета находятся в разных местах города", – приводит его слова ТАСС.

Могилевский пояснил, что в практическом плане вопрос установления такой церемонии не рассматривается.

С 1 сентября 2022 года в российских школах учебная неделя начинается с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Инициативу о введении новой традиции выдвинул министр просвещения Сергей Кравцов. После ее поддержал Владимир Путин.

Школам РФ рекомендовали каждую неделю начинать с подъема флага и исполнения гимна