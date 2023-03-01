В Госдуму внесен проект о поднятии в школах копии Знамени Победы вместе с флагом РФ

Фото: ТАСС/URA.RU

Депутаты фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект об обязательном поднятии в школах копии Знамени Победы вместе с флагом РФ. Документ опубликован в думской электронной базе.

Авторы инициативы отметили, что данный законопроект разработан для развития патриотических взглядов у молодежи, а также для привлечения внимания к важности изучения истории.

В пояснительных материалах к документу указывается, что необходимо привлечение внимания общества, в частности молодежи, к изучению истории, кроме того, к борьбе с фальсификацией исторической правды.

По мнению депутатов, это необходимо, так как в данный момент созданы условия, когда западные страны развязали гибридную войну против России. Также Запад пытается принизить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.

С 1 сентября 2022 года в российских школах учебная неделя начинается с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Инициативу о введении новой традиции выдвинул министр просвещения Сергей Кравцов. После ее поддержал Владимир Путин.

Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявлял, что в России нужно ввести практику воспевания в школах государственных символов. Он рассказал, что последние 150 лет во всех государственных и частных школах США учебный день начинался с короткой молитвы во славу Америке.



Школам РФ рекомендовали каждую неделю начинать с подъема флага и исполнения гимна

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