В Депобразования Москвы рассказали о задачах патриотического воспитания в школах

15:36
Церемония поднятия флага будет проходить в российских школах по понедельникам
Патриотическое воспитание в школах призвано обеспечить ребенку ощущение сопричастности к своей стране, ее судьбе, прошлому и настоящему. Об этом заявил Москве 24 руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.
По его словам, это позволит школьникам с оптимизмом смотреть в будущее государства. Он назвал эти процессы "очень важными".
"Поэтому все, что связано с церемонией подъема флага, все, что связано с "Разговорами о важном", первый урок по понедельникам, каждую неделю, в каждом классе, – это те вещи, которые приближают ребенка к своей стране", – высказал мнение Молотков.
Он добавил, что задачу патриотического воспитания никто никогда не отменял, а несколько лет назад ее узаконили. Глава департамента образования Москвы напомнил, что в законе "Об образовании в РФ" появилась статья, закрепляющая воспитание как неотъемлемую часть образовательного процесса.
"Но самое главное, что сейчас появляются те инициативы, собственно говоря, хорошо забытое старое. Вещи, которые были в моем, например, детстве", – сказал Молотков.
Большое интервью руководителя столичного департамента образования и науки Александра Молоткова смотрите сегодня в 17:20 на телеканале Москва 24.
Ранее сообщалось, что глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов принял участие в торжественной церемонии поднятия российского флага во время линейки в столичной школе № 1529. Он напомнил, что по понедельникам в преддверии уроков "Разговоры о важном" в школах будет подниматься государственный флаг и исполняться гимн РФ. По его словам, соответствующие рекомендации уже были направлены в российские школы.
Торжественная линейка во всех школах началась с поднятия флага России
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