Путин проведет открытый урок "Разговор о важном" 1 сентября в Калининграде

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин совершит 1 сентября рабочий визит в Калининград, где проведет открытый урок "Разговор о важном". Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Кремля.

"Путин 1 сентября совершит рабочую поездку в Калининград, где в День знаний посетит музейный и театрально-образовательный комплексы и проведет открытый урок "Разговор о важном", участниками которого станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта", – отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что московские парки, библиотеки и кинотеатры подготовили более 160 мероприятий для детей и их родителей к 1 сентября.

Так, в парке "Кузьминки" для гостей пройдут мастер-классы по графике и скетчингу, а также лекция по робототехнике. В парке Дружбы для детей и их родителей состоится кинопоказ мультсериала о приключениях героев писателя Эдуарда Успенского.

1 и 2 сентября в рамках праздничной программы в кинотеатрах "Москино" покажут советские фильмы о школе. Гостей ждут классические картины "Точка, точка, запятая", "Ох уж эта Настя!", "Чудак из пятого "Б" и другие.

