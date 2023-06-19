Российским абитуриентам дали пять советов при поступлении в ВУЗ по новым правилам

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Эксперт по поступлению в университеты Екатерина Александрова дала российским абитуриентам пять советов, как поступить в ВУЗ по новым правилам. О ее рекомендациях сообщает сайт "Комсомольской правды".

Первым делом абитуриентам необходимо посчитать набранные баллы ЕГЭ, советует Александрова. По мнению эксперта, выбирать ВУЗ надо исходя из имеющихся результатов. При этом, как подчеркнула специалист, следует ориентироваться не на проходной балл прошлого года, а на средний балл.

Далее, по словам специалиста, важно не перепутать специальности с факультетами или образовательными программами.

"Как различать? По уникальному коду из шести цифр, под которым в едином классификаторе записаны все специальности. <...> Например, 45.03.01 – это специальность "филология", однако под этим кодом вуз может вести набор на несколько программ: зарубежную филологию, отечественную, прикладную. Если подать заявление на все три программы, это будет считаться одной попыткой", – сказала она.

Третий совет эксперта связан с внедрением системы приоритетов. Александрова порекомендовала подавать заявления на бюджет и на платное обучение одновременно. В каждом заявлении нужно не просто указать выбранные программы, а ранжировать их в порядке приоритета от 1 до 5. Само по себе заявление ни к чему не обязывает. Однако срок заключения договоров университет может установить ранний, и есть риск не успеть.

Кроме того, как указала Александрова, абитуриентам необходимо вовремя найти себя в списках. Их будут публиковать в несколько этапов: сначала опубликуют списки по квотам и списки олимпиадников, а затем из них уберут зачисленных по особой и отдельной квотам. После зачисления бюджетников сформируют списки платников.

Последняя рекомендация, которую дала эксперт, призывает перечитывать правила университета, включая положения о минимальных баллах по ЕГЭ, даты дополнительных вступительных испытаний, информацию о количестве бюджетных мест, стоимости обучения и другие требования. Александрова заявила, что это стоит сделать еще до подачи заявлений, поскольку информация обновляется ежегодно и может повлиять на выбор высшего учебного учреждения.

Ранее Владимир Путин предложил установить для вузов и техникумов KPI по качеству занятости выпускников. Глава государства отметил, что такие учебные заведения должны быть ориентированы на результат – успешное трудоустройство молодых специалистов. Кроме того, президент предложил каждый год готовить пятилетний прогноз, который раскрывал бы будущие потребности в кадрах.

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