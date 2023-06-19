В Минпросвещения РФ заявили, что кардинальных изменений в ЕГЭ быть не должно

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Значительных изменений в едином государственном экзамене (ЕГЭ) быть не должно, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В ходе пресс-конференции глава ведомства подчеркнул, что ЕГЭ следует совершенствовать. Поэтому с учетом этого года будут собраны все предложения по нововведениям. По словам Кравцова, о правилах сдачи ЕГЭ объявят до 1 сентября.

Глава ведомства заявил, что с его мнением согласен руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Вместе с этим министр добавил, что все изменения в экзамене должны обсуждаться заблаговременно.

"Если здесь мы какие-то изменения делаем, то обязательно надо широко обсуждать, заранее об этом говорить. Только тогда, если мы какие-то кардинальные решения принимаем, максимально подготовлено", – цитирует Кравцова Агентство "Москва".

Ранее глава Минпросвещения на полях ПМЭФ-2023 заявил, что в российскую систему образования вернут трудовое воспитание. Для этого, указал Кравцов, соответствующий закон должен утвердить парламент РФ.

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