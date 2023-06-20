Анастасия Ракова: в московских колледжах стартовала приемная кампания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В колледжах Москвы стартовала приемная кампания, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Власти проанализировали вместе с работодателями ключевые отрасли города, пересмотрели и увеличили на 20% контрольные цифры приема в колледжи, заявила она. По словам Раковой, в первую очередь рост произошел на фоне высокого спроса на высокотехнологичных специалистов в области промышленности, строительства, транспорта и информационных технологий.

Абитуриенты могут претендовать на наиболее подходящие направления обучения из более чем 150 профессий. Вице-мэр отметила, что среднее профессиональное образование на данном этапе является самым перспективным. Ракова считает, что это отличный выбор для желающих стать конкурентоспособным специалистом.

"Город предлагает московским абитуриентам около 24 тысяч бюджетных мест для получения востребованных рабочих профессий. Также в этом году мы модернизировали процесс подачи документов в колледжи, и теперь все можно сделать в электронном виде", – заявила Ракова.

Всем желающим предлагается поступить на такие направления, как производство и обслуживание авиационной техники, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, технология машиностроения и так далее.

Те, кто хочет пройти на бюджет, должны подать документы в электронном виде до 15 августа. В заявлении следует указать сведения об абитуриенте и его образовании, адрес регистрации. Кроме того, нужно прикрепить копии паспорта, документа о регистрации и аттестата. Чтобы поступить на платную форму обучения, следует лично посетить приемную комиссию.

Некоторые специальности предполагают вступительные испытания. Прием заявлений по таким направлениям закончится 10 августа. Среди них – "Актерское искусство (актер, преподаватель)", "Правоохранительная деятельность", "Защита в чрезвычайных ситуациях", "Пожарная безопасность".

Ранее на портале "Госуслуги" стартовал прием заявлений в российские колледжи. Документы можно подать в неограниченное количество образовательных учреждений. К системе подключены 1 129 колледжей в 36 регионах страны.