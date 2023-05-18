В ГД предложили давать академотпуск желающим участвовать в СВО студентам

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила давать академический отпуск студентам, участвующим в спецоперации на Украине в качестве добровольцев. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение депутата на имя главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.

Парламентарий напомнила, что на сегодняшний день в перечне оснований для предоставления академотпуска значатся медицинские показания, семейные и иные обстоятельства. Для желающих участвовать в СВО отдельных указаний нет, поэтому это создает для них сложности в получении временного освобождения от учебы.

Кроме того, Лантратова считает необходимым снять временное ограничение на нахождение в двухгодичном академическом отпуске в период СВО.

Ранее Валерий Фальков рассказал, что абитуриенты российских вузов чаще всего выбирают программы обучения, связанные с IT-отраслью. Он также добавил, что в этом году было проведено перераспределение бюджетных мест, приоритет отдали инженерно-техническим специальностям.

