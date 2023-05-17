ГД обратится к кабмину по поводу поступления в вузы детей погибших от COVID врачей

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Госдума намерена обратиться к правительству с целью пересмотра его позиции относительно возможности поступления в вузы без экзаменов детей медиков, погибших от коронавирусной инфекции. Об этом в ходе заседания нижней палаты парламента РФ сообщил ее спикер Вячеслав Володин.

"Мы с вами подготовим обращение к председателю правительства РФ с целью повторно рассмотреть наши законодательные инициативы в части приема в медицинские вузы детей погибших врачей, которые оказывали помощь больным, сами заразились и ушли из жизни", – приводит его слова Агентство "Москва".

Он также затронул вопрос льготного поступления в высшие учебные заведения участников СВО и их детей, напомнив, что первые могут поступить вне конкурса, но со сдачей экзаменов, для вторых же зачисление осуществляется вне конкурса и без экзаменов. Это несоответствие необходимо устранить, считает Володин.

"Они (участники СВО. – Прим. ред.) защищают нашу страну, они защищают нас всех, граждан Российской Федерации. Думаю, что правительство пересмотрит свою позицию, ранее отрицательную, по этим вопросам", – подытожил он.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательной трехлетней отработке по специальности для выпусков-бюджетников. Авторы инициативы объясняют ее тем, что в районных центрах и муниципальных образовательных учреждениях не хватает специалистов, а у молодежи присутствуют трудности с трудоустройством после учебы.

