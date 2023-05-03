В ГД внесли законопроект о приоритете участников СВО при трудоустройстве на госпредприятия

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Член Совета Федерации Ольга Ковитиди внесла в Госдуму законопроект, согласно которому участникам спецоперации и членам их семей может быть предоставлено преимущественное право при трудоустройстве на государственные и муниципальные мероприятия. Документ был размещен в электронной базе ГД.

Документом предлагается внести изменения в федеральный закон "О занятости населения в Российской Федерации".

"Мобилизованные граждане, участники специальной военной операции, жены (мужья) указанных категорий граждан, а также члены их семей при прочих равных условиях имеют преимущественное право поступления на работу на государственные и муниципальные унитарные предприятия", –следует из документа.

Ранее стало известно, что военнослужащие, принимавшие участие в СВО, получат право пройти бесплатное переобучение или дополнительное профессиональное образование по востребованным специальностям. Аналогичную возможность получат члены семей погибших участников спецоперации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



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