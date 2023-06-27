Колледжи и вузы проведут эксперимент по созданию электронных дипломов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В эксперименте по созданию электронных дипломов и аттестатов примут участие лицеи, колледжи, а также региональные и федеральные вузы, сообщается в пресс-службе правительства РФ.

Эксперимент в расширенном формате пройдет в три этапа.

"С 1 по 31 июля будет отрабатываться механизм формирования цифровых аттестатов об основном и среднем общем образовании и практика передачи информации о них на портал "Госуслуги" для размещения в личных кабинетах. В течение еще трех месяцев – с 1 августа по 31 октября – аттестатов о среднем профессиональном образовании. На последнем этапе – с 1 ноября по 31 декабря – в эксперимент планируется включить документы о высшем образовании", – говорится в сообщении кабмина.

При этом подчеркивается, что сформированные в рамках эксперимента документы не будут иметь юридической силы. По окончании мероприятий они будут удалены из системы.

Вместе с отработкой цифровых дипломов, как ожидается, к полноценной работе приступят сервисы "Поступление в вуз онлайн" и "Электронные документы об образовании" на портале "Госуслуги".

В правительстве спрогнозировали, что впоследствии электронные дипломы и аттестаты можно будет использовать наравне с бумажными документами для поступления в вуз или при трудоустройстве.

Ранее в дипломах выпускников российских колледжей появились QR-коды о компетенциях. Приложение документа также будет дополнено таблицей с информацией о содержании и условиях прохождения практики по образовательным программам.

В приложение также будут заносить данные об оценках по учебным дисциплинам, а также о месте прохождения учебной и производственной практики, видах деятельности, освоенных студентом в ходе нее, средствах обучения и воспитания, которые применялись организацией.

Вузы Москвы и Подмосковья договорились об эксперименте по введению QR-кодов