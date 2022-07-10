РФ первой не отказывается от сотрудничества в сфере образования – Минобрнауки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия первой не отказывается от сотрудничества с другими странами в сфере образования. Об этом заявил замглавы Минобрнауки Григорий Гуров.

Он добавил, что Россия не выходит из международных организаций и договоренностей.

"Вот Высшая школа экономики выдает двойные дипломы, в том числе с иностранными университетами, и ничего в этом плане не происходит", – приводит слова Гурова ТАСС.

Замглавы Минобрнауки отметил, что в России сложился высокий уровень образования. При этом он подчеркнул, что есть к чему стремиться.

Ранее глава министерства Валерий Фальков заявил, что в текущем году на 38 тысяч увеличено количество бюджетных мест в вузах России. Общее количество бюджетных мест в вузах в этом году составляет 580 412. По его словам, в этом году на бюджетные места смогут поступить почти 64,5% выпускников.

