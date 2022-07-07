С 2024 года школы не будут использовать зарубежное ПО на экзаменах – Рособрнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Иностранное программное обеспечение не будет использоваться ни в одной российской школе во время проведения экзаменов с 2024 года, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Здесь точка в вопросе поставлена. Планируется, что с 2024 года, это точно, ни одна школа, ни один пункт проведения экзаменов не будет завязан на иностранное программное обеспечение", – сообщил Музаев в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава ведомства подчеркнул важность перехода на отечественное ПО и его развития.

Ранее Владимир Путин заявил, что за годы сотрудничества с высокоразвитыми странами Россия стала зависима от их технологий.

Он отметил, что Россия по-прежнему заинтересована в сотрудничестве с высокотехнологичными экономиками, однако не забывает о данной проблеме. Президент подчеркнул, что никому извне не удастся захлопнуть "все двери и окна" для России.

