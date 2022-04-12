Россия "подсела" на чужие технологии, сотрудничая с высокоразвитыми странами – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За годы сотрудничества с высокоразвитыми странами Россия стала зависима от их технологий, а затем партнеры позволили себе действия вне установленных правил, заявил Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

"Мы подсели на чужие технологии и чужие высокотехнологичные продукты, перестали развивать свои компетенции и свои инженерные школы на определенных направлениях. А в рамках системы, которая сложилась и до сих пор еще действует в мировой экономике, оказывается, возможны действия и шаги вне правил, о которых публично говорят", – сказал Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин отметил, что Россия по-прежнему заинтересована в сотрудничестве с высокотехнологичными экономиками, однако не забывает о данной проблеме. Президент подчеркнул, что никому извне не удастся захлопнуть "все двери и окна" для России.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российской экономике требуется как минимум полгода, чтобы адаптироваться к новым условиям. Глава кабмина отметил, что в настоящее время правительство прикладывает все усилия, чтобы адаптировать экономику к новым реалиям.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

