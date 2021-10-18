Социально значимые объекты РФ к 2022 году получат доступ к интернету

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

К 2022 году все социально значимые объекты получат доступ к интернету, доступом к Wi-Fi будут обеспечены 11 тысяч школ. Об этом говорится в презентации Минцифры РФ, представленной главой министерства Максутом Шадаевым на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"100% всех социально значимых объектов подключены к ШПД. Учебные классы 11 тысяч школ будут обеспечены Wi-Fi-доступом", – следует из презентации.

Ранее первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать отечественную операционную систему, обязательную для установки на устройствах, используемых детьми.