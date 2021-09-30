Эксперт предупредил об угрозе отключения части устройств Apple от интернета

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Технический директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Александр Хакимов предупредил о возможном отключении от Сети ряда устройств Apple. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалист объяснил, что проблема вызвана окончанием срока действия цифрового корневого сертификата IdenTrust DST Root CA X3. Он подтверждает соединение между устройствами и сайтами.

"После 30 сентября все пользовательские устройства, которые "не знают" об этих корневых сертификатах, перестанут доверять всем сертификатам, выпущенным Let's Encrypt", – заявил Хакимов.

Под ударом находятся пользователи смартфонов iPhone и планшетов iPad, которые нельзя обновить до iOS 10. Кроме того, проблемы могут быть у ноутбуков MacBook с macOS 10.12.0 и старше.

Помимо этих устройств, неполадки с доступом в Сеть ожидаются у игровых консолей PlayStation 3 и PlayStation 4 с версией прошивки старше 5.00 и Nintendo 3DS, а также ряда моделей smart-телевизоров.

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