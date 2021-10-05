Microsoft выпустила Windows 11 на день раньше – СМИ

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Корпорация Microsoft выпустила новую операционную систему Windows 11. Об этом сообщает интернет-издание The Verge.

Уточняется, что новая версия операционной системы должна была выйти 5 октября. При этом пользователи получили возможность скачать Windows 11 на день раньше.

Известно, что обладатели недавно приобретенных компьютеров с Windows 10 могут бесплатно обновить операционную систему. При этом другие пользователи получат предложение по обновлению ПО постепенно.

"Мы ожидаем, что всем подходящим устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 к середине 2022 года", – подчеркнули в Microsoft.

Ранее компания представила новый способ входа в систему Windows. Сообщалось, что для этого достаточно будет предоставить доступ через приложение Microsoft Authenticator, которое выполняет функцию двухфакторной аутентификации.