Стала известна дата выхода Windows 11

17:22
Фото: youtube.com/Windows
Представители корпорации Microsoft заявили, что с 5 октября 2021 года для всех пользователей будет доступно бесплатное обновление Windows 11. В этот же день оно будет загружено на новые компьютеры, доступные в рознице. Об этом сообщается на сайте корпорации.
"Windows 11 – это новый опыт Windows, призванный приблизить вас к тому, что вы любите", – говорится в сообщении.
Представители компании отметили, что старт обновления 5 октября стал возможен благодаря участникам программы Windows Insider. Они некоторое время тестировали систему и уведомляли Microsoft об ошибках.
"Мы искренне ценим энергию и энтузиазм этого сообщества", – отметили в компании.
Процесс развертывания Windows 11 будет проводиться поэтапно и завершится до осени 2022 года, уточняют в Microsoft. Сначала обновление получат владельцы новых компьютеров, полностью отвечающих требованиям операционной системы.
В заключение пользователям порекомендовали подготовить свои устройства для загрузки нового обновления или приобрести более новую модель ПК.
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