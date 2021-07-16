Microsoft вернет скрепку-помощника в качестве эмодзи

Фото: twitter.com/Microsoft

Корпорация Microsoft поменяет стандартное эмодзи с изображением скрепки в наборе веб-сервисов Microsoft 365 на классическую скрепку-помощника Clippy из старых версий Microsoft Office. Об этом сообщается в блоге американской компании.

Корпорация пообещала в Twitter вернуть ставшего легендарным персонажа при условии, если публикация наберет более 20 тысяч лайков. Подписчики выполнили это условие.

"Появилась возможность внести изменения, которые могли осуществить только мы – прощай, плоская, стандартная скрепка, встречайте Clippy!" – говорится в сообщении.

Впервые интерактивный офисный помощник, изображенный в виде анимированной скрепки Clippy, появился в Microsoft Office 97. Позднее персонаж был удален из Office XP.

Ранее компания Microsoft представила пользователям специальный облачный сервис Windows 365, позволяющий переносить операционную систему в облако для работы на нескольких устройствах. Сервис можно будет использовать на Windows 10 и на Windows 11. Все необходимые данные ОС можно будет хранить в облаке.