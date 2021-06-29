Стала известна дата выхода Windows 11

Фото: microsoft.com

Новая операционная система от Microsoft выйдет 20 октября 2021 года. Об этом сообщает издание The Verge.

Такой вывод был сделан на основе указанной в панели задач интерфейса ОС в официальных материалах дате. Пользователи обратили внимание, что на промоматериалах часто указывалась дата 10/20/21.

При этом Microsoft официально так и не объявила точную дату выхода официально, указывая лишь на "конец года".

Также известно, что новая ОС не окажется сразу во всеобщем доступе. Windows 11 будет появляться на ПК пользователей постепенно в течение нескольких месяцев после выхода.

Microsoft официально представила операционную систему Windows 11 24 июня. В компании назвали новое программное обеспечение крупнейшим обновлением за последние 10 лет и отметили сохранение важных принципов предыдущих версий.