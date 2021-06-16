Опубликован дизайн интерфейса Windows 11

Фото: twitter.com/tomwarren

Раскрыт дизайн интерфейса операционной системы Windows 11. Видео об этом в своем Twitter опубликовал старший редактор The Verge Том Уоррен.

В частности, на Windows 11 появилось новое меню "Пуск" и новый звук запуска. На кадрах видно, что значки приложений из левой части панели управления оказались в центре. Окна программ обрели закругленные углы, а меню "Пуск" стало более простым.

Также в новой версии операционной системы появилась возможность быстро передвигать окна программ в разные углы рабочего стола. Это позволит пользователям работать в нескольких приложениях одновременно.

При этом официальных подтверждений подлинности ролика от Microsoft пока нет.

Ранее сообщалось, что специалисты Microsoft переработают графический интерфейс программы "Проводник" в новом большом обновлении Windows 10. Изменения во внешнем виде программы обнаружили пользователи, участвующие в тестовой программе Microsoft Insider Preview.

В сборке операционной системы под номером 21343 оказались изменены все иконки файлов, в том числе логотипы папок и "Корзины".

Дизайн интерфейса базируется на графическом стиле Fluent Design. Ожидается, что обновленный интерфейс Windows 10 представят публике во второй половине 2021 года вместе с большим обновлением системы.