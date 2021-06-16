Опубликован дизайн интерфейса Windows 11

11:26
Фото: twitter.com/tomwarren
Раскрыт дизайн интерфейса операционной системы Windows 11. Видео об этом в своем Twitter опубликовал старший редактор The Verge Том Уоррен.
В частности, на Windows 11 появилось новое меню "Пуск" и новый звук запуска. На кадрах видно, что значки приложений из левой части панели управления оказались в центре. Окна программ обрели закругленные углы, а меню "Пуск" стало более простым.
Также в новой версии операционной системы появилась возможность быстро передвигать окна программ в разные углы рабочего стола. Это позволит пользователям работать в нескольких приложениях одновременно.
При этом официальных подтверждений подлинности ролика от Microsoft пока нет.
Ранее сообщалось, что специалисты Microsoft переработают графический интерфейс программы "Проводник" в новом большом обновлении Windows 10. Изменения во внешнем виде программы обнаружили пользователи, участвующие в тестовой программе Microsoft Insider Preview.
В сборке операционной системы под номером 21343 оказались изменены все иконки файлов, в том числе логотипы папок и "Корзины".
Дизайн интерфейса базируется на графическом стиле Fluent Design. Ожидается, что обновленный интерфейс Windows 10 представят публике во второй половине 2021 года вместе с большим обновлением системы.
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