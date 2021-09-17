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Компания Microsoft представила новый способ входа в систему Windows посредством приложения на смартфоне. Об этом сообщает News.ru.

Уточняется, что при входе в Windows не потребуется вводить пароль – достаточно будет предоставить доступ через приложение Microsoft Authenticator, которое выполняет функцию двухфакторной аутентификации. При этом оно будет работать при условии, что смартфон находится рядом с компьютером.

Воспользоваться новой функцией смогут владельцы компьютеров как на Windows 11, выход которой запланирован в ближайшее время, так и на Windows 10.

Ранее стало известно, что бесплатное обновление до Windows 11 станет доступно с 5 октября 2021 года для всех пользователей. Переход на новую операционную систему будет проводиться поэтапно и завершится до осени 2022 года. Сначала новое ПО получат владельцы современных компьютеров, полностью отвечающих требованиям операционной системы.

