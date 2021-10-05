В России предложили создать операционную систему для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать отечественную операционную систему, обязательную для установки на устройствах, используемых детьми. Об этом сообщает RT.

Пандемия и перевод учеников на дистанционное обучение доказали, что избавиться от гаджетов у детей в сегодняшних реалиях невозможно. При этом, по словам Петрова, в интернете содержится в том числе и нежелательная информация, в частности порнографический или экстремистский контент.

"В данном случае предлагаю вам оценить идею о создании отечественной операционной системы (либо эмуляции на базе популярных операционных систем) для обязательной установки на устройствах, планируемых к использованию детьми. Данная система аппаратно сможет блокировать контент, неприемлемый к получению несовершеннолетними", – говорится в обращении Петрова.

Член Общественной палаты также добавил, что подобное ПО могло бы ограничивать время, которое дети проводят в приложениях и социальных сетях, отвлекающих их от учебы.

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