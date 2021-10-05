В России предложили создать операционную систему для детей

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать отечественную операционную систему, обязательную для установки на устройствах, используемых детьми. Об этом сообщает RT.
Пандемия и перевод учеников на дистанционное обучение доказали, что избавиться от гаджетов у детей в сегодняшних реалиях невозможно. При этом, по словам Петрова, в интернете содержится в том числе и нежелательная информация, в частности порнографический или экстремистский контент.
"В данном случае предлагаю вам оценить идею о создании отечественной операционной системы (либо эмуляции на базе популярных операционных систем) для обязательной установки на устройствах, планируемых к использованию детьми. Данная система аппаратно сможет блокировать контент, неприемлемый к получению несовершеннолетними", – говорится в обращении Петрова.
Член Общественной палаты также добавил, что подобное ПО могло бы ограничивать время, которое дети проводят в приложениях и социальных сетях, отвлекающих их от учебы.
Ранее мобильное приложение "Дневник МЭШ" проекта "Московская электронная школа" стало финалистом премии GESS (Global Educational Supplies and Solutions) Eduсation Awards в категории "Лучшее бесплатное приложение / программное обеспечение".
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что на сегодняшний день сервисом МЭШ пользуются свыше миллиона человек, получая доступ более чем к двум миллионам электронных образовательных материалов.
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