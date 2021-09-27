Instagram приостановил разработку детской версии приложения

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Фото: depositphotos/prometeus
Соцсеть Instagram приостановила разработку детской версии приложения. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети, передает РИА Новости.
"Критики Instagram Kids сочтут это признанием в том, что проект – это плохая идея. Но это не так. Реальность такова, что дети уже подключены к интернету, и мы считаем, что развитие опыта, который соответствует их возрасту и который разработан специально для них, намного лучше, чем то, что есть сейчас", – отметили в компании.
В Instagram добавили, что возьмут дополнительное время на работу с родителями и экспертами с целью продемонстрировать им ценность нового приложения.
Согласно предварительным данным, Instagram Kids должен работать без рекламы, а функции и контент будут доступны строго в рамках определенных возрастных групп. Родители также смогут установить ограничение на количество времени, проводимого в приложении.
Как стало известно ранее, Роскомнадзор приступил к формированию реестра социальных сетей в России. На данный момент в него включены такие площадки, как Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники".
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