Instagram приостановил разработку детской версии приложения

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Соцсеть Instagram приостановила разработку детской версии приложения. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети, передает РИА Новости.

"Критики Instagram Kids сочтут это признанием в том, что проект – это плохая идея. Но это не так. Реальность такова, что дети уже подключены к интернету, и мы считаем, что развитие опыта, который соответствует их возрасту и который разработан специально для них, намного лучше, чем то, что есть сейчас", – отметили в компании.

В Instagram добавили, что возьмут дополнительное время на работу с родителями и экспертами с целью продемонстрировать им ценность нового приложения.

Согласно предварительным данным, Instagram Kids должен работать без рекламы, а функции и контент будут доступны строго в рамках определенных возрастных групп. Родители также смогут установить ограничение на количество времени, проводимого в приложении.

Как стало известно ранее, Роскомнадзор приступил к формированию реестра социальных сетей в России. На данный момент в него включены такие площадки, как Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники".