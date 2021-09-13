В столичных салонах связи появятся TikTok-зоны

18:22
Фото: пресс-служба Tele2
Оператор Tele2 откроет TikTok-зоны в салонах связи Москвы и Санкт-Петербурга. Блогеры смогут создать контент в стилизованном пространстве с оборудованием для профессиональной видеосъемки, разместить его в ленте профиля с хештегом #Tele2creators и выиграть призы. Об этом рассказали в пресс-службе оператора.
Сделать оригинальное фото или записать свой TikTok-ролик можно в трех салонах связи в Москве, расположенных на Тверской и Никольской улицах и Новом Арбате, а также в салоне на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.
Площадки для создания контента оформлены в двух концепциях – как неоновая зона "Киберпанк" и как лаконичное пространство в стиле минимализм. В локациях установят профессиональное оборудование для съемки – кольцевую светодиодную лампу со штативом-стабилизатором для смартфона или LED-лампы для создания яркого и красивого контента. Пользоваться фотозонами можно бесплатно.
Пользователи могут разместить контент в TikTok, Instagram, "ВКонтакте" или Facebook.
"Съемка челленджей продолжает набирать популярность с развитием TikTok в России. Tele2 поддерживает творческие стремления клиентов и предлагает не только создавать интересный контент, но и получать за это призы. Каждый блогер, выложивший в ленту профиля фотографии или видеоролик из TikTok-студий с хештегом #Tele2creators до 10 октября 2021 года, автоматически становится участником конкурса и может выиграть один из пяти смартфонов", – говорится в пресс-релизе оператора Tele2.
В компании отметили, что количество посетителей в TikTok-зонах будут контролировать сотрудники салона с учетом рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции. В салонах связи нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию, и установлены антисептики.
Ранее стало известно, что в России осенью появится аналог TikTok – отечественная платформа вертикальных видео.
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