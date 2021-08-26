В России осенью появится аналог TikTok

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В России осенью появится отечественная платформа вертикальных видео – аналог TikTok. Это обуславливается большим спросом – 87 процентов владельцев смартфонов являются пользователями контента в вертикальном формате, заявил глава холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.

"Мы должны создавать условия, чтобы наши творцы имели возможность не только производить контент, но и распространять его в стране и мире", – приводит ТАСС слова Жарова.

Глава холдинга также рассказал о развитии другого отечественного проекта Rutube. По его словам, ежемесячная аудитория платформы в течение трех месяцев уже превышает отметку 20 миллионов пользователей.

Жаров заявил о необходимости создания государственного проектного офиса, который позволил бы выстроить более эффективное взаимодействие между государством и бизнесом в сфере креативной индустрии. Правила взаимодействия при этом должны быть прописаны на федеральном уровне.

Ранее Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 200 тысяч рублей за продажу гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения.