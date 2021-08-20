В России появится конкурент Telegram с защитой данных

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Фото: depositphotos/DragonImages
В России появится мессенджер, позволяющий обеспечить полную анонимность переписки пользователей, заявили представители компании Artery Network.
Как утверждают разработчики Artery Messenger, технология сделает невозможным получение данных чатов извне благодаря децентрализации хранения данных, поскольку их не собирают на серверах компании ни для статистики, ни для других целей.
В Artery Network заявили, что вся информация и содержимое переписок находятся в хранилище, в котором участники Сети выделяют дисковое пространство своих устройств (телефонов и компьютеров). Так, гаджет пользователя будет сервером мессенджера, что позволит разнести данные по блокчейн-цепи. Пользователям бесплатно предоставят 5 Гб в Artery Storage с возможностью расширить хранилище.
Кроме того, мессенджер не будет синхронизироваться с существующими контактами – обмениваться сообщениями можно с пользователями на внутренних никнеймах и адресах в блокчейн. Также в мессенджере можно запретить ссылку на профиль при пересылке сообщений, а пересылаемые файлы будут зашифрованно кешироваться на персональном устройстве.
По словам разработчиков, после выпуска первой версии мессенджер сможет составить конкуренцию Telegram: появятся публичные и приватные каналы, исчезающие сообщения с таймером, аудио- и видеозвонки, а также стикеры.
Приложение Artery Messenger заработает на территории СНГ 18 октября и будет доступно для устройств iOS и Android.
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