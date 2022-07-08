В Минобрнауке заявили об увеличении бюджетных мест в вузах в этом году

16:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В текущем году на 38 тысяч увеличено количество бюджетных мест в вузах России, рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании Владимира Путина с членами правительства.
Общее количество бюджетных мест в вузах в этом году составляет 580 412.
"При этом 75% от общего количества бюджетных мест направлено в регионы. Тем самым, как вы нам поручали, мы стараемся обеспечить широкий бесплатный доступ к высшему образованию на территории всей страны", – сказал Фальков.
По его словам, в этом году на бюджетные места смогут поступить почти 64,5% выпускников.
Фальков рассказал и об увеличении числа бюджетных мест на аспирантуру. Их станет почти на одну тысячу больше. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 30%. Фальков добавил, что в первую очередь вырос объем приема на инженерно-технические, математические и естественно-научные специальности.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что четыре московских выпускника набрали максимальные 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ. По словам мэра, выдающегося результата достигли Ульяна Куклова, Олеся Скуредина, Дарья Куприенко и Иван Русланов. По всей России всего 16 выпускников с таким результатом.
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