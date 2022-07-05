Столичные школы входят в пятерку лучших в мире – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Школы Москвы входят в пятерку лучших в мире, заявил Сергей Собянин на встрече с участниками сообщества "Город и тренды развития городских пространств" форума "Территория смыслов".

"На сегодня школы Москвы в массовом образовании третьи по читательской грамотности в мире, пятые – по математическим, и по естественно-научным (дисциплинам. – Прим. ред.) – на шестом месте", – сказал мэр, уточнив, что учреждения Москвы опережают школы Шанхая, Сингапура и Гонконга.

Ранее Собянин наградил 10 лучших выпускников городских образовательных программ на фестивале "Территория возможностей", посвященном Дню молодежи. По его словам, власти понимают, что недостаточно получить классическое образование. Поэтому была создана система, которая мотивирует и поощряет на разработки.

Мэр добавил, что власти постарались сделать Москву современной, продвинутой и интересной. Он также отметил, что столица стала одной из самых популярных точек среди молодежи во всем мире.

