25 июня, 22:21
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Сергей Собянин поздравил московских выпускников с окончанием школы и пожелал им удачи.
Обращаясь к вчерашним школьникам, мэр Москвы назвал выпускной одним из самых волнительных событий, после которого им предстоит выбрать свою дорогу во взрослой жизни.
"От всей души желаю вам, ребята, удачи. Пусть рядом будут добрые друзья и мудрые наставники. Поздравляю вас с окончанием школы! Спасибо учителям и родителям!" – написал он в своем телеграм-канале.
Общегородской выпускной школьников проходит в Парке Горького. Традиционно выпускники проходят на праздничную площадку по красной ковровой дорожке, которая позволяет вчерашним школьникам почувствовать себя звездами.
На территории парка расположились более 20 интерактивных зон. Кроме того, для выпускников выступят известные российские артисты и диджеи, выбранные самими школьниками. В их число вошли ST, Jony, Люся Чеботина, Anna Asti, Dava, Хабиб, Фогель, Юлианна Караулова и другие.
Безопасность выпускных вечеров обеспечивают порядка восьми тысяч человек. Это около 4,2 тысячи сотрудников полиции, порядка 1,5 тысячи представителей Росгвардии, около 2,3 тысячи работников частных охранных организаций, народных дружинников, представителей общественных пунктов охраны порядка и волонтеров.
Московские школьники отмечают выпускной
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