В Парке Горького проходит общегородской выпускной

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В московском Парке Горького проходит общегородской выпускной школьников. Об этом сообщает ТАСС.
Традиционно выпускники проходят на праздничную площадку по красной ковровой дорожке, которая позволяет вчерашним школьникам почувствовать себя звездами. Шоу-программа торжественного вечера в этом году посвящена первому свободному полету и карьерным возможностям, который открываются по окончании школы.
Всего на территории парка расположились более 20 интерактивных зон. Кроме того, для выпускников выступят известные российские артисты и диджеи, выбранные самими школьниками. В их число вошли ST, Jony, Люся Чеботина, Anna Asti, Dava, Хабиб, Фогель, Юлианна Караулова и другие.
"Мы сегодня делаем этот праздник традиционно в Парке Горького. В этом году показатели участников на 25% больше, чем в 2019 году. Мы подготовили большую программу: с 22:00 до 04:00 будет нон-стоп музыкальная программа, а в полночь над парком будет запущен салют", – заявил замглавы департамента труда и социальной защиты Москвы Владимир Филиппов.
По данным столичного департамента образования и науки, на общегородской выпускной зарегистрировались свыше 35 тысяч школьников, что стало абсолютным рекордом.
"Во всех школах также проходят выпускные вечера. Многие выпускники уже успешно сдали свои экзамены и уже знают свои результаты", – заявил глава столичного департамента образования и науки Антон Молев.
Как сообщалось, 25 и 26 июня в связи с проведением выпускных будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах в центре Москвы. В частности, с 08:00 25 июня до 07:00 26 июня проехать нельзя будет по участку улицы Ильинки от Старой площади до Красной площади и проезд вдоль ГУМа до улицы Варварки. 25 июня с 15:30 до 19:30 частично закроют движение на участке Моховой улицы от дома 1 до дома 11, строения 1.
Московские школьники отмечают выпускной
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