Минпросвещения организует онлайн-трансляцию Всероссийского выпускного школьников

23 июня, 20:30
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Минпросвещения РФ организует онлайн-трансляцию Всероссийского выпускного школьников, который состоится в субботу, 25 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"В эту субботу, 25 июня, пройдет Всероссийский выпускной. Он станет заключительным аккордом масштабного проекта "Марафон побед – 2022", который Минпросвещения проводило от последнего звонка до выпускного", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот день с окончанием школы выпускников поздравит глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Для ребят выступят эстрадные артисты, в частности Анита Цой, Родион Газманов и Юлия Савичева. Кроме того, школьники и их родители, учителя и директора школ со всей страны смогут выступить в прямом эфире трансляции.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в этом году выпускников столичных школ 25 июня ожидает театрализованное представление на воде и выступления известных артистов. Мэр Москвы добавил, что праздник завершится торжественным салютом.
Общегородской выпускной состоится в Парке Горького. Мероприятие пройдет в привычном формате. На сцене появятся JONY, ANNA ASTI, Люся Чеботина, Хабиб, DAVA, Фогель, Юлианна Караулова и ST.
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