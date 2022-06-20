Россиянам назвали стоимость школьного выпускного в 2022 году

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Выпускной в 2022 году будет стоить около 13 860 рублей на человека. В эту стоимость входят наряд и обувь для девушек, услуги стилиста и визажиста, костюм и рубашка для молодых людей, фотосъемка, банкет и площадка для мероприятия, сообщает "Газета.ру".
В этом году большинство выпускников и их родителей выбрали мероприятие на теплоходах (спрос на аренду увеличился на 61%), в лофтах и ресторанах предпочли организовать праздник 64%. Также выпускные вечера стали чаще проводить в коттеджах, их примерная стоимость аренды – 4,5 тысячи рублей в сутки.
Кроме того, многие (68%) предпочитают заказывать для выпускников транспорт. Так, например, заказ автобуса обойдется примерно в 1 000 рублей в одну сторону.
Отмечается, что в этом году многие девушки стали бронировать места у стилистов заранее. Активнее остальных такими услугами интересовались в Москве (+207%), Санкт-Петербурге (+142), Екатеринбурге (+138), Казани (+120) и Краснодаре (+112).
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в этом году выпускников столичных школ 25 июня ожидает театрализованное представление на воде и выступления известных артистов. Мэр Москвы добавил, что праздник завершится торжественным салютом.
Общегородской выпускной состоится в Парке Горького. Мероприятие пройдет в привычном формате. На сцене появятся JONY, ANNA ASTI, Люся Чеботина, Хабиб, DAVA, Фогель, Юлианна Караулова, ST.
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