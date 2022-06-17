Москвичам рассказали о программе общегородского выпускного в Парке Горького 25 июня

Рекордное число гостей ожидается на городском выпускном. Парк Горького готовится принять 35 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, там готовят интересную программу. Выпускников ждут десятки артистов и диджеи, интерактивные площадки, экстрим-шоу и прочие развлечения.

Выпускной начнется в 20:00. Гулять будут всю ночь – до 06:00. Главная тема праздника в этом году – "Первый свободный полtт". По традиции гости войдут в парк под музыку и по красной ковровой дорожке. Там их встретят аниматоры и ростовые куклы. В фотозоне можно будет сделать красивые снимки.

В это время в Парк Горького смогут попасть только приглашенные люди. Пропуск будет осуществляться по именным браслетам. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.